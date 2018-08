Mönchengladbach: Lott-Jonn-Preis für Helfer

In der Gaststätte zur Alten Post wurde der „Lott-Jonn-Preis“ von Charli Jansen (Mitte) an Gertrud Goertz und Horst Höhnke übergeben. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Zu helfen ist für Gertrud Goertz und Horst Höhnke Ehrensache. Seit vielen Jahren setzten sie sich für Menschen ein. Das würdigte der Bürgerverein Rheindahlen mit dem Lott-jonn-Preis.

„Lott jonn“ sagt man im Rheinland, wenn man sagen möchte: „Mach weiter! Lass dich nicht unterkriegen". Ein passender Name für einen Preis, der Menschen auszeichnet, die sich für andere engagieren. Gertrud Goertz und Horst Höhnke setzen sich seit vielen Jahren für ihre Mitmenschen in der Gemeinde ein. Charly Jansen, Baas des Bürgervereins, betont in seiner Laudatio: „Es ging niemals um die großen Dinge, sie sahen ihre Arbeit im Hintergrund, waren da, wenn es um Benachteiligungen ging, um Besuche bei Kranken und um Hilfe für die Mitbürger."

Das ist aber noch nicht alles: Horst Höhnke ist auch heute noch, mit 88 Jahren, als Schülerlotse aktiv und damit ältester Schülerlotse des Rheinlandes. „Dieses Amt liegt mir sehr am Herzen. Bei den vielen Kinderunfällen ist es wichtig, dass die Mädchen und Jungen sicher zur Schule kommen. Ich würde mir wünschen, dass es bald noch mehr Lotsen gibt", sagt er. In der Adventszeit schlüpft er in den roten Mantel, schultert den Sack und macht als Nikolaus den Bewohnern des Caritas-Altenheims am Buchenhain eine Freude.