Feier in Mönchengladbach 209 neue junge Handwerker losgesprochen

Antonius Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse, wies auf „eine große Übereinstimmung in der DNA“ von Handwerksbetrieben und Sparkasse hin, wie sie sich beispielsweise beim sozialen und ökologisch verantwortungsvollen Handeln zeige. Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit rückten immer mehr in den Fokus der Gesellschaft. Wer da für die Kunden mit hoher Qualität und somit langlebigen Resultaten arbeite, die Nahversorgung sichere, möglichst regionale Rohstoffe einsetze und verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehe, nütze nicht nur dem Klima und steigere die eigene Reputation, sondern verfüge letztlich auch über ein krisensicheres Geschäftsmodell. Oberbürgermeister Felix Heinrichs fragte an die Junggesellenschaft gerichtet: „Wie schaffen wir es, in den gebauten Strukturen, die wir haben, eine zukünftige, eine nachhaltige, eine digitale Welt umzusetzen, und was können Sie eigentlich dafür tun?“ Die Antwort gab er selbst: „Politikerinnen und Politiker können darüber sprechen. Viele, die studiert haben, können das vielleicht planen. Aber wirklich den Wandel schaffen, das können nur Sie. Sie haben es in der Hand, Innovation umzusetzen.“