Wahlen in Mönchengladbach : Nasser Zaeiter übernimmt Vorsitz des Integrationsrats

Wahlen in Mönchengladbach

Mönchengladbach In zwei Wahlgängen gab es gleiche Stimmenzahlen. Oberbürgermeister Felix Heinrichs betonte in der Sitzung die Bedeutung des Themas Integration.

Am Ende musste das Los entscheiden, wer den Vorsitz des neuen Integrationsrats übernimmt. Maria Weihrauch von der Liste DRIV Integration (Deutsch-Russischer Integrationsverein) und Nasser Zeaiter von der Liste Bündnis 90/Die Grünen hatten zuvor in zwei Wahlgängen exakt die gleiche Stimmenanzahl erreicht. Nasser Zeaiter hatte am Ende das glückliche Ende auf seiner Seite.