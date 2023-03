Filialen in Gladbach und Rheydt Wieso „Lord of Döner“ das „Haus des Döners“ abgelöst hat

Ein Döner für einen Cent: Mit dieser Aktion zur Eröffnung neuer Filialen sorgte die Kette „Haus des Döners“ in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Nach dem Start des ersten Ladens 2019 in Hürth bei Köln kamen viele weitere Filialen in diversen Städten dazu. Auch nach Mönchengladbach expandierte die Dönerkette. Über den zwei Filialen in Gladbach und Rheydt, die einst „Haus des Döners“ hießen, steht inzwischen aber der Schriftzug „Lord of Döner“. Drehspieß-Gerichte gibt es aber weiterhin in allen möglichen Variationen. Was also ist passiert?