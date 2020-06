Neubau in Mönchengladbach : Logiflex schließt letzte Baulücke im Gewerbegebiet Güdderath

Mönchengladbach Der 2006 gegründete Logistikspezialist aus Mönchengladbach will weiter wachsen und baut bis Januar eine neue Zentrale in Güdderath. Vorher musste noch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden.

Bisher ist Logiflex an zwei Standorten in der Stadt vertreten: an der Korschenbroicher Straße und im SMS-Businesspark an der Blumenberger Straße. Letzterer wird mit Inbetriebnahme des neuen Zentrums aufgegeben, ob der Standort an der Korschenbroicher Straße weiter genutzt wird, werde derzeit noch geprüft, sagte eine Sprecherin.