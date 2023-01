Logistik-Riesen in Mönchengladbach Wohin mit den Lastwagen für Amazon und Reuter?

In Rheindahlen sind in den vergangenen Jahren Tausende Arbeitsplätze in den Logistikzentren von Amazon und Reuter entstanden. Der Online-Handel brummt – und damit auch der Verkehr auf der Straße. Speziell die Lage auf der Erkelenzer Straße zwischen dem Südwall und dem Kreisverkehr am Hamburgring ist für die Anwohner ein Ärgernis. Die Straße aber für jeglichen Lkw-Verkehr zu sperren, das ist „aus Sicht der Verwaltung nicht zulässig“. Zu dieser Einschätzung kommt die Stadtplanung, nachdem zwei Fraktionsanträge von der Ampel und der CDU das Rathaus mit einer Verkehrsberuhigung der Erkelenzer Straße beauftragt hatten. Am Donnerstag diskutiert darüber der Mobilitätsausschuss.