Verkehr in Mönchengladbach CDU fordert schnellere Umsetzung des Lkw-Routenkonzepts

Neue Radwege, besser ausgebaute Straßen, geänderte Routen für Lkw: Das Verkehrsnetz in Mönchengladbach soll in an vielen Punkten überarbeitet werden. Was aber wird zuerst umgesetzt? Darüber sind sich die Parteien der Ampelfraktion von SPD, Grünen und FDP und die CDU uneinig.