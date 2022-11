Logistikzentrum in Mönchengladbach Lkw-Not bei Amazon in Rheindahlen dauert an

Nicht nur der Online-Handel bei Amazon brummt, auch der Verkehr rund um das Logistikzentrum in Rheindahlen nimmt im Weihnachtsgeschäft deutlich zu. Auch in dieser Woche: Am Montag reichte der verfügbare Platz für Lkw am Hamburgring nicht aus, Zugmaschinen und Auflieger vor allem aus Osteuropa standen teilweise auf Gehwegen geparkt. Baustellen-Toiletten für Fahrer wurden aufgestellt. Das Bündnis „Fair fahren“ kritisiert seit Jahren die Zustände für Fahrer.