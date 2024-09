Unfall bei Mönchengladbach Lkw kippt auf A52 um – Bergungsteams unterwegs

Die Unfallursache ist noch nicht genau bekannt. Fakt ist, dass am Donnerstagmorgen, 26. September, um 7.49 Uhr ein Lkw auf der A52 umkippte. Der Unfall geschah in Fahrtrichtung Roermond zwischen dem Autobahnkreuz Neersen und der Abfahrt Mönchengladbach-Neuwerk. Der Lkw, der Brot geladen hat, blockiert alle drei Fahrstreifen. „Es gibt außerdem noch einen beschädigten Audi“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Ob dieses Auto mit in diesem Unfall verwickelt war, sei aber noch nicht geklärt.