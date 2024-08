Langer Stau Lkw erfasst Auto auf der A 61 und schiebt es mehrere Meter über die Fahrbahn

Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Dienstag, 6. August zu einem Unfall auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz gerufen worden. Dort war eine Frau als verletzt gemeldet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte dies die Besatzung eines im Stau stehenden Krankentransportwagen bestätigen. Sie leistete am Unfallort Erste-Hilfe.