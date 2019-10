IT-Sicherheitsfrühstück in Mönchengladbach : LKA-Ermittler klärt Betriebe über Cyberkriminalität auf

53 Prozent der Unternehmen in NRW waren im Jahr 2018 von Cybercrime betroffen, so das Landeskriminalamt.

Mönchengladbach Der Experte Peter Vahrenhorst erklärte, welche Gefahren drohen und was Unternehmen beachten sollten.

Smartwatches, die aufnehmen, wie viele Schritte der Träger am Tag geht oder seinen Schlaf überwacht. Moderne Homesysteme, dank derer der Nutzer aus hundert Kilometern Entfernung schon die Heizung einschalten kann, um es bei der Ankunft schön warm zu haben. Oder auch intelligente Zahnbürsten, die kontrollieren, wie viel Druck man beim Zähneputzen ausübt und ob auch alle Stellen erreicht werden – IT umgibt den Nutzer dauernd. „Es gibt keinen Beruf mehr, der nichts mit IT zu tun hat“, wie Peter Vahrenhorst, stellvertretender Leiter des Sachgebiets ‚Prävention Cybercrime‘ Im LKA Nordrhein-Westfalen, sagt.

Grundsätzlich gebe es keine hundertprozentige Sicherheit, wie der Vahrenhorst erklärte. Vieles basiere auf Vertrauen. „Wenn ich mich beispielsweise frage, welches Produkt sicherer wäre, dann sollte dies natürlich zum einen auf Zertifikaten aufbauen. Wichtig sind allerdings auch Erfahrungen, die ich selbst sowie andere gesammelt haben. Es ist wichtig, sich in unserer vernetzten Welt zu sensibilisieren. Eine Fehlerkultur gehört dazu und ist wichtig, um zu lernen.“ Dennoch gibt es einige Tipps, die Unternehmen beachten sollten. Clouds etwa sind praktisch, allerdings sollte man sich informieren, ob der Anbieter seriös ist und was mit den Daten passiert, sollte es den Provider einmal nicht mehr geben. Seltsame Formulierungen in Mails sollten kritisch betrachtet werden, dazu gehören Sätze wie: „Bitte antworten Sie nur per E-Mail, versuchen Sie nicht, mich persönlich oder telefonisch zu erreichen.“ Passwörter sollten regelmäßig gewechselt und nicht mehrfach verwendet werden. Außerdem sind aktuelle Virenschutzprogramme wichtig für die Sicherheit und helfen gegen Cyberkriminalität.