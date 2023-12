LIVE Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach RSV und Red Stars eröffnen die Vorrunde

Hallenfußball · Am Mittwoch beginnt die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft der Senioren in Mönchengladbach. In der Gruppe 1 kämpfen unter anderem die Red Stars, der Rheydter SV und der SC Hardt um die End- und Zwischenrunde. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

27.12.2023 , 17:00 Uhr

Infos Das sind die Sieger der Hallenstadtmeisterschaft seit 1984 Infos Foto: Sebastian Kalenberg

(RP)