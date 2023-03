Live dabei in Mönchengladbach Von Jazz, Ambient und AC/DC-Cover

Weitere Live-Tipps: Freitag, 17. März, 19.30 Uhr im BIS, Bismarckstraße 97-99: das Duo Tom & Crawford feiert mit seinem neuen Programm Premiere: „Tribute to the Beatles“. Ausgesuchte Beatles-Songs von den Anfängen bis zum Spätwerk; Samstag, 18. März, ab 19.30 Uhr im BIS, Bismarckstraße 97-99: „Ein Tribut an Bon Scott“ mit der Mönchengladbacher AC/DC-Coverband Bon Scotch, Tickets für beide Konzerte gibt es unter www.bis-zentrum.de; Donnerstag, 23. März ab 20 Uhr im Messajero, Sophienstraße 17: Yes We Jam u.a.m. Rene Pütz; Samstag, 25. März, im Kunstwerk, Wickrath: die Gruppe FUN mit ihrem Programm „ A Tribute to John, Paul, George und Ringo“; Samstag, 25. März, 21 Uhr gibt die Rockband Wayne ein Benefiz-Konzert zugunsten des Hospiz Erkelenz in der Szene-Kneipe „Zur Alten Post“ in Wegberg, Karmelitergasse 6. Die Band um Sänger Helmut Frentzen steht für Hardrock-Klassiker von Bands wie Van Halen, Deep Purple, Bon Jovi & Co. Der Eintritt ist frei und Wayne verzichtet auf die Gage. Dafür werden Spenden gesammelt; Samstag, 25. März ab 21.30 Uhr beim Kneipenfestival „Nachtschwärmer – 8 Bands in 8 Kneipen“ in Kaldenkirchen: Tex-Mex-Rock der Bucket Boys live im Lokal Tach, Kehrstraße 6.