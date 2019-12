Für Alleinstehende : Weihnachtsfeier des Lions Clubs wurde Geburtstagsfeier

Mömnchengladabach An Heiligabend ganz allein zu Hause hocken, das muss nicht sein: 130 Besucher machten jetzt von dem Angebot des Lions Clubs Mönchengladbach Gebrauch, gemeinsam mit anderen Menschen im Pfarrsaal der St. Vitus Gemeinde zu feiern.

Aus Respekt vor den Menschen, die sich zum Teil in schwierigen Lebenssituationen befinden, waren dezenter Blazer und Krawatte angesagt. „Es ist uns egal, wer kommt“, sagte Kuno Schwamborn, der im Foyer auf einer Liste die Namen der Besucher abhakte. Viele Kontakte seien über das Arbeitslosenzentrum und über den Sozialdienst katholischer Männer zustande gekommen. Die Besucher sollten sich an diesem Tag zurücklehnen und sich wohlfühlen.

Lions Club-Präsident Jürgen Köster bewirtete die Gäste höchstpersönlich, mittags gab es Schnitzel mit Kartoffel- und Nudelsalat. „Es sind viele Stammgäste hier“, erkannte Jürgen Zitzen – kein Wunder, diese Veranstaltung gab es jetzt zum 45. Mal. Michael Anraths sollte die Besucher, die so ziemlich alle bekannten Weihnachtslieder sangen, am Flügel begleiten. Detlev Heinen hatte nicht ohne Grund seine Aktentasche dabei: Der 60 Jahre alte Frührentner hatte eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht, die ihm so gefiel und die er jetzt vortrug.