Mathe-Genie aus Mönchengladbach „Was ich an Mathematik so liebe“

Mönchengladbach · Rechnen begeistert ihn seit der Kindheit, Zahlen, Theorie und Logik sind seine Welt. Bei der Mathematik-Olympiade wurde Linus Rheinfelder Bester seines Jahrgangs in Mönchengladbach. Was den 17-Jährigen an der Wissenschaft fasziniert – und was sich ändern sollte.

17.05.2023, 12:00 Uhr

Linus Rheinfelder ist Schüler am Hugo-Junkers-Gymnasium. Nächstes Jahr macht er sein Abitur. Foto: Emma Büns

Von Emma Büns

Die Liebe zur Mathematik hat Linus Rheinfelder schon als Kind für sich entdeckt. Im Alter von drei Jahren brachte seine Oma, die damals viel Zeit für ihren Enkel hatte, ihm die Zahlen bei. Das erste Mal gerechnet hat er im Kindergarten, einfache Plus- und Minus-Übungen. Die Matheaufgaben aus der siebten Klasse löste er schon in der Grundschule. In der fünften Klasse entschied sich der Gladbacher für den Schwerpunkt Naturwissenschaften, seit der achten Klasse belegt er das Wahlfach Mathe-Informatik.