Mobilität in Mönchengladbach Kommen die Parkflächen für E-Scooter?

Achtlos abgestellte, im Weg stehende E-Roller sind immer wieder ein Ärgernis für Bürger – nicht nur in Mönchengladbach. Manche Städte setzen daher auf Stellflächen für die Elektrokleinstfahrzeuge. Als Beispiele sind München und Stuttgart zu nennen. Aber auch an der Kö in Düsseldorf gibt es mehrere solcher Bereiche. Die Linke setzt sich nun dafür ein, dass auch in Mönchengladbach Abstellmöglichkeiten geschaffen werden und hat einen Vorschlag gemacht. Dieser war Thema im Mobilitätsausschuss.