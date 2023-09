Brauchtum in Mönchengladbach „Schützenfeste sind kein Hochrisikogebiet für Pferde“

Dem Einsatz von Pferden beim Stadtschützenfest am kommenden Wochenende steht nach Einschätzung des Fachbereichs Tiergesundheit nichts im Wege. Auf einen offenen Brief der Linken-Ratsfraktion, die von der Stadt den Einsatz von Pferden zu dem Anlass mit Verweis auf eine Leitlinie zum Umgang mit den Tieren bei Karnevalsumzügen verbieten lassen wollte, antwortete Oberbürgermeister Felix Heinrichs am Donnerstag in einem Schreiben an alle Ratsmitglieder, dass Karnevalsumzüge deutlich höhere Anforderungen an die Pferde stellten als Schützenumzüge.