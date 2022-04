Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : Linke Kandidaten bekommen kein Gendersternchen

Mönchengladbach Sebastian Merkens und Torben Schultz wollten auf dem Stimmzettel als „Erzieher*in“ und „Systemadministrator*in“ bezeichnet werden. Das lehnten Kreiswahlausschuss und Landeswahlausschuss ab – obwohl sich das Rathaus selbst das Gendern mit Sternchen verordnet hat.

Die Direktkandidaten der Linken für die Landtagswahl , Sebastian Merkens und Torben Schultz, sind männlich. Und sie werden in ihren Berufsbezeichnungen auf dem Stimmzettel auch so ausgewiesen. Das hat der Landeswahlausschuss nach einer Beschwerde der Linken so festgelegt. Demnach darf die Stadt den beiden Linken-Politikern das Gendersternchen verweigern. Sie hatten als „Erzieher*in“ und „Systemadministrator*in“ bezeichnet werden wollen. Bereits der Kreiswahlausschuss hatte dies verweigert und nur die geschlechtsspezifische, also in diesem Fall männliche, Berufsbezeichnung zugelassen. Erik Jansen, Vertrauensperson der Linken für die Landtagswahl, hatte dagegen Beschwerde eingelegt.

In der Zwischenzeit hat sich aber in Mönchengladbach etwas getan: Denn Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) hatte Anfang des Jahres verfügt, dass im städtischen Schriftverkehr gegendert wird. Und das tut die Stadt etwa auch in der Pressemitteilung, in der sie auf die Entscheidung des Landeswahlausschusses verkündet. Die Mitteilung über den Verzicht auf das Sternchen beginnt so: „Der Kreiswahlausschuss der Stadt Mönchengladbach hatte am 24. März über die Zulassung der Direktkandidat*innen für die beiden Mönchengladbacher Wahlkreise entschieden.“ Das wiederum versteht Kandidat Sebastian Merkens nicht: „Es soll also gegendert werden, und wenn es dann auch gemacht werden soll, dann geht es nicht.“ Merkens betonte, ihm gehe es dabei nicht um sein Geschlecht oder die Freiheit der Gender-Indentität. „Es geht einfach um eine Berufsbezeichnung eines im meinem Fall auch frauenbetonten Jobs.“