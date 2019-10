Kreisparteitag im Haus Erholung : Linke geht mit Sebastian Merkens in die Oberbürgermeister-Wahl 2020

Mönchengladbach Nach der SPD hat sich nun eine weitere Mönchengladbacher Partei festgelegt, mit wem sie in den Wahlkampf bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr geht.

Knapp zehn Monate vor den Kommunalwahlen zeichnet sich bei immer mehr Parteien in Mönchengladbach ab, wie sie sich dafür aufstellen wollen. Vorreiter war die SPD, die bereits vor zwei Wochen mit Fraktionschef Felix Heinrichs (30) ihren Kandidaten für die Wahl des Oberbürgermeisters gekürt sowie Direktkandidaten und Reservelisten für den Stadtrat aufgestellt hat. Am 16. November wird die Parteibasis der CDU entscheiden, ob sie mit Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber (55) oder dem Landtagsabgeordneten Frank Boss (58) in die OB-Wahl gehen will. Bei den Grünen und der FDP stehen die entsprechenden Parteitage noch aus.