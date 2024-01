Werk in Güdderath Sie ist Gladbachs neue Coca-Cola-Chefin

Es sei nicht das Schlechteste, die Wohlfühloase zu verlassen, meint Linda Dohrmann. „Das schärft den Blick für das, was man hatte und was man vielleicht vermisst.“ Jetzt ist die 1982 geborene Mönchengladbacherin zurückgekehrt in den Betrieb, den sie ihre große Familie nennt: in die Coca-Cola-Produktionsstätte in Mönchengladbach-Güdderath am Marie-Bernays-Ring. Seit Anfang des Jahres ist sie die Chefin dort, als Leiterin der Coca-Cola-Niederlassung trägt sie die Verantwortung für die Mitarbeiter, den Betrieb und die Produktion.