Politik in Mönchengladbach : Die Jusos haben jetzt eine Doppel-Spitze

Mönchengladbach Bürgermeisterin Josephine Gauselmann hat zwei Nachfolger als Vorsitzende der Gladbacher Jusos: Lin Großmann und Ibrahim Ahmad sind die neuen Chefs der Jungorganisation der Gladbacher SPD.

Abiturientin Lin Großmann, bei der Kommunalwahl jüngste Kandidatin, freut sich gemeinsam mit Ibrahim Ahmad, Student an der RWTH Aachen, auf die neue Verantwortung in der Doppelspitze: „Wir freuen uns total, mit so einem tollen und extrem motivierten Team in den Bundestagswahlkampf für Gülistan Yüksel zu ziehen.“