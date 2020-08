Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Anbieter in Mönchengladbach : Lime startet mit 500 E-Scootern in der Stadt

Neu in Mönchengladbach: E-Scooter der Firma Lime. Foto: dpa/Fabian Sommer

Mönchengladbach Mit Lime startet am Donnerstag ein neuer E-Scooter-Leihservice in der Stadt. Zur Einführung gibt es Sonderkonditionen, auffallend ist die hohe Anzahl an angebotenen Fahrzeugen.