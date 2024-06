Aufzug defekt 92-jährige Mönchengladbacherin sitzt seit über einem Jahr in Wohnung fest

Knapp 100 Stufen führen zur Tür ihrer Wohnung im vierten Stock. Dort wohnt die 92 Jahre alte Blyuma Sigalova seit rund 20 Jahren. Eingezogen ist sie Anfang der 2000er mit damals schon über 70 Jahren, weil die Wohnung an der Hindenburgstraße als seniorengerecht vermarktet wurde, wie sie erzählt. Es gibt einem roten Knopf im Flur, den man drücken kann, wenn einem unwohl ist, Haltegriffe im Bad und einen Aufzug. Doch dieser Aufzug ist ihr keine Hilfe mehr, sondern nur noch ein Ärgernis. Seit fast 15 Monaten ist er außer Betrieb. „Ich fühle mich in meiner Wohnung gefangen“, sagt die Seniorin. Sie ist auf einen Rollator angewiesen; in ihrem Schwerbehindertenausweis ist der höchste Grad verzeichnet. Die Treppe ist für die alte Frau ein kaum zu überwindendes Hindernis. Die Zeit seitdem der Lift stillsteht, nennt die alte Dame, die immer gerne nach draußen gegangen sei, „ein verlorenes Jahr“. „Wenn ich meinen Balkon nicht hätte, ich käme kaum an die Luft“, sagt sie resigniert.