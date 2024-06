Aufzug defekt 92-jährige Mönchengladbacherin sitzt seit über einem Jahr in Wohnung fest

Wie sich später herausgestellt habe, sei der für das Vorhaben notwendige Antrag der Firma für das Aufstellen eines Krans „wohl zu spät“ erfolgt. Das sei nach Auskunft des beauftragten Unternehmens erst kürzlich geschehen. Da das Haus an einem Verkehrsknotenpunkt liege, müsse ein Verkehrsleitplan bei der Stadt vorgelegt werden, „was wohl erst im April/Mai 2024 geschehen ist und nun von der Stadt Mönchengladbach bearbeitet wird“, teilt Kemper das mit, was er als letzte Auskunft der Firma erhalten habe. „Die Firma hat dies aus unserer Sicht schon im Oktober versäumt“, so der Immobilienverwalter. In einem Schreiben an die Geschäftsführung der Firma vom März 2024 macht er die Dringlichkeit deutlich: „Bitte bedenken Sie, dass wir in 13 Wohnungen zum Teil alte und kranke sowie gehbehinderte Menschen wohnen haben, die sich seit dem 16. März 2023 die Treppen hinauf- und hinunterquälen...“