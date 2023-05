Arzneimittel in Mönchengladbach „Lieferengpässe sind eine Katastrophe“

In der Giesenkirchener Praxis für Kinderheilkunde und Jugendmedizin von Renate Harnacke herrscht Hochbetrieb: „Wir erlebten schon im April und jetzt auch wieder im Mai eine ungewöhnlich hohe Zahl an bakteriellen Infektionen, die antibiotisch behandelt werden müssen. Spitzenreiter sind die Streptokokken“, sagt Harnacke. Diese Infektion verursacht zunächst unter anderem Halsschmerzen, Fieber, stark angeschwollene Lymphknoten am Hals. Kommen Flecken auf der Haut dazu, hat sich die Infektion als Scharlach ausgebildet.