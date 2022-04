Reihenweise Betrugsfälle in Mönchengladbach : Liebesbetrüger, falsche Töchter, fingierte Festnahme

Auch mit der WhatsApp-Masche versuchten es die Täter wieder in Mönchengladbach. Foto: dpa/Christoph Dernbach

Mönchengadbach Ein Mann, der sich als berühmter Sänger ausgab, entlockte einer Neuwerkerin eine fünfstellige Summe. Auch eine Frau aus Neuwerk fiel auf Trickbetrüger rein. Andere Opfer wurden rechtzeitig stutzig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gleich mit drei verschiedenen Maschen haben Betrüger in den vergangenen Tagen versucht, an das Geld von Mönchengladbachern zu kommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Erfolgreich war ein sogenannter Liebesbetrüger bei einer 48-jährigen Neuwerkerin. Die Frau hatte vor zweieinhalb Jahren über einen Messenger-Dienst einen Mann kennengelernt, der sich als berühmter Sänger ausgab. Die beiden tauschten E-Mails aus, der Kontakt wurde enger. Später gab der Betrüger vor, in einer finanziellen Notlage zu sein. Seine Konten seien eingefroren. Er forderte die 48-Jährige auf, ihm zu helfen. Die Frau überwies dem Betrüger mehrfach Bitcoins. Außerdem kaufte sie für ihn einige Guthaben-Karten für eine Internet-Vertriebsplattform für Computerspiele, Software, Filme, Serien und Computergeräte. Insgesamt erbeuteten die Betrüger Bitcoins und Guthaben-Karten in einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

Gleich mehrere Mönchengladbacher zeigten bei der Polizei Betrugsdelikte per WhatsApp an. Eine 78-jährige Frau aus Mülfort und ein 48-jähriger Mann aus Kleinenbroich reagierten laut Polizei genau richtig, als Betrüger ihnen am Dienstag, 26. April, WhatsApps schickten. Beide wurden stutzig, als ihre vermeintlichen Kinder unter einer fremden Nummer in Chats nach Geld fragten, sodass der Betrugsversuch schnell aufflog.

Die 78-Jährige hatte eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten, in der stand, ihre Tochter habe nun eine neue Nummer, die alte könne gelöscht werden. In einer weiteren Nachricht schrieben die Trickbetrüger von Rechnungen, die bezahlt werden müssten und baten die Mutter um Hilfe. Die 78-Jährige misstraute den Whatsapp-Nachrichten und zeigte sie ihrem Schwiegersohn. Mit „Hallo Papa“ begann die erste Nachricht, die ein 48-Jähriger von einer unbekannten Nummer erhielt. Auch in diesem Fall täuschten die Betrüger vor, die Tochter zu sein, die eine neue Nummer habe, da das Handy verloren gegangen sei. Bereits das kam dem 48-Jährigen verdächtig vor. Als ihm die Trickbetrüger kurz darauf eine finanzielle Notlage vorgaukelten, brach er den Chat ab.

Erfolg hingegen hatten Trickbetrüger mit der Whatsapp-Masche am Freitag bei einer 66-Jährigen aus Lürrip. Die Frau füllte eine Überweisung über eine niedrigen vierstelligen Geldbetrag aus – im Glauben, ihre Tochter benötige dringend das Geld.

Bei einer 65-Jährigen in Rheindahlen meldeten sich Trickbetrüger am Dienstag gegen Mitternacht telefonisch. Sie behaupteten, die Tochter der Frau sei festgenommen worden. Die 65-Jährige müsse nun eine Kaution bezahlen. Die Frau tat das Richtige: Sie legte auf und rief ihre Tochter an, die den Anruf schnell als Trickbetrug entlarven konnte.

(RP)