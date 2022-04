Einkaufen in Mönchengladbach : Lidl eröffnet den Markt im neuen Schillerquartier

Mönchengladbach Mit der Eröffnung des Discount-Marktes an der Steinmetzstraße nimmt die Umgestaltung des Viertels mit vielen neuen Wohnungen Gestalt an.

Das hätten sich Tanja Bartel und Alexandra Nießen nicht träumen lassen, als sie am Morgen zum Einkaufen gingen. Als sie mit vollem Einkaufswagen an der Kasse standen, saß dort Oberbürgermeister Felix Heinrichs und zog ihre Waren über den Scanner. Das war schon ungewöhnlich, aber dann fiel den Damen noch etwas auf: „Er kann das nicht so flüssig wie die Frauen an der Kasse.“ Dennoch: Felix Heinrichs hatte Spaß, denn auf diese Weise konnte er mehr als tausend Euro einnehmen, die der Initiative Straßenkämpfer Rheydt zugute kommen – und das alles hatte einen guten Grund. Gespendet hat die Summe der Discounter Lidl. Denn mit der Eröffnung eines neuen Geschäftes an der Steinmetzstraße 71 hat das Unternehmen nun elf Filialen in Mönchengladbach.