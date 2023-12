Weihnachtsbeleuchtung in Mönchengladbach Ein Lichtermeer in der Webersiedlung

Eisige Temperaturen sorgten bereits für winterliche Stimmung in Mönchengladbach. Für das Einläuten der Weihnachtszeit, sorgen die strahlenden Lichter in der Webersiedlung. Seit 20 Jahren schlendert Kerstin Minten durch die Straßen der Webersiedlung und erfreut sich der leuchtenden Lichter. „Das ist Pflicht. Und in der Adventszeit Ritual“, beteuert Minten.