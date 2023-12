Lichterfahrt in Mönchengladbach Landwirte verbreiten mit leuchtenden Traktoren Hoffnung

Kalter Regen prasselt vom Himmel hinab. Das Wetter erinnert an einen späten Herbstabend. Dennoch stehen viele Familien und Fußgänger am Straßenrand und werden hell erleuchtet – von bunt geschmückten Traktoren der Landwirte aus der Umgebung. Die haben sich am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz vor der Pfarrkirche Sankt Josef in Schelsen versammelt, um von dort eine „Lichterfahrt“ zu starten. So soll die Gemeinschaft zwischen den Landwirten und den Anwohnern gestärkt werden.