Veranstaltung in Mönchengladbach Lichter als Zeichen für eine gerechtere Welt

Seit 2007 findet „Eine Million Sterne“ jährlich an rund 80 Orten in Deutschland statt. Der Caritasverband Region Mönchengladbach hat sich von 2013 bis 2019 alle zwei Jahre mit einer großen öffentlichen Veranstaltung an der Solidaritätsaktion beteiligt. Während der Corona-Pandemie konnten nur kleine, symbolische Aktionen stattfinden. „Nun freuen wir uns, wenn in diesem Jahr wieder viele Bürgerinnen und Bürger in Mönchengladbach ein leuchtendes Zeichen für eine gerechtere Welt setzen“, sagt Polixa. Den Spendenertrag der Aktion wird der Caritasverband zur Hälfte für hilfsbedürftige Menschen aus der Region Mönchengladbach verwenden. Die andere Hälfte kommt Waisen und Sozialwaisen in Tadschikistan zugute.