Zeichen für mehr Klimaschutz Mönchengladbach : Licht an, Licht aus zur Earth Hour

Mönchengladbach Mit der „Earth Hour“ wird einmal im Jahr global der Notwendigkeit des Klimaschutzes gedacht. Für eine Stunde gehen Lichter aus. 2007 startete die Aktion im australischen in Sydney. Die Stadt Mönchengladbach ist auch schon seit Jahren dabei.

Ab 20.30 Uhr wurden für eine Stunde die Beleuchtungen an der evangelischen Hauptkirche in Rheydt (unsere Fotos), der Münsterkirche, der Martin-Luther-Kirche in Rheindahlen, des Borussia-Parks sowie der Wassertürme an der Viersener Straße, am Reststrauch und am Ohlerkirchweg abgeschaltet. „Der Klimaschutz hat für uns auch in schwierigen Zeiten eine übergeordnete Bedeutung“, betont Umweltdezernent Gregor Bonin. Die 2007 in Sydney gestartete Aktion fand dieses Jahr zum 14. Mal statt.