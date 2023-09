Spaziergang in Mönchengladbach Einfach mal Leute beobachten im Bunten Garten

Mönchengladbach · Manchmal ist es schön, nur dazusitzen, Menschen und Szenen zuzusehen, in Gedanken das Geschehen zu kommentieren. Das funktioniert wunderbar in einem der vielen schönen Parks in der Stadt.

27.09.2023, 05:10 Uhr

Die Menschen legen am Springbrunnen eine Pause ein und sitzen dort gerne auf dem Brunnenrand in der Sonne. Von der Bank gegenüber kann man zuschauen. Foto: Angela Pontzen

Von Angela Pontzen

Es ist einer dieser herrlichen Tage: Die Sonne scheint, es ist nicht mehr heiß, weil der Herbst Mitte September bereits seine Vorboten schickt, eine leichte Brise weht. Das ideale Wetter für meinen obligatorischen Spaziergang durch den Bunten Garten.