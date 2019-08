NEW-Musiksommer : Lagerfeuer gegen Dauerregen

Info

Bandmitglieder Bernd Paul Weiss (Gitarre), Heiko Wätjen (Kontrabass) und Yann Le Roux (Percussion) sind zusammen das Lagerfeuer-Trio. Sie singen und moderieren gemeinsam.

In diesem Jahr waren sie in der Region bereits auf dem Turmfest in Rheydt und in Wegberg zu hören. Wer sie verpasst hat, kann sie am 30. August in Aachen auf der Burg Frankenberg erleben