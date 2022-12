Pandemie in Mönchengladbach 3300 Spritzen für den Corona-Schutz

Vier Monate sind vergangen, seit Ende August das kommunale Impfzentrum in der Turnhalle an der Wilhelm-Strauß-Straße eingerichtet wurde. Jetzt, 3300 Spritzen später, ist Schluss. Die Stelle ist ab Donnerstag geschlossen. Und auch am letzten Tag bleibt der Ansturm aus. Für die Mitarbeiter bedeutet das: ganz normales Alltagsgeschäft. Eva Kürten verteilt bei Bedarf FFP2-Masken und hält den Impflingen ein Fiebermessgerät an die Stirn. Dann geht es weiter: Melanie Post-Iser gibt ein letztes Mal die Formulare aus und hilft, wenn sich jemand damit schwertut. Wartezeiten gibt es so gut wie keine. Die Entscheidung zwischen Moderna und Biontech fällt bei den meisten Imfpwilligen auf Letzteres.