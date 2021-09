Oldtimer-Show am Sonntag : Abschluss der „Fly & Drive In“-Saison am Flughafen Mönchengladbdach

Wegen der Entwicklung der Corona-Pandemie konnten ab Juni wieder „Oldtimer Fly & Drive Ins“ auf dem Rollfeld des Gladbacher Flughafens stattfinden. (Archivbild) Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Am Sonntag steht die letzte Oldtimer-Show des Jahres am Hugo Junkers Hangar an. Zehn historische Flugzeuge sind für den Saisonabschluss angemeldet.

Zum letzten Mal in diesem Jahr findet am Sonntag, 26. September, das „Oldtimer Fly & Drive In“ am Flughafen Mönchengladbach, Flughafenstraße 101, statt. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren Oldtimer-Besitzer den Besuchern ihre Schätzchen. Theoretisch kann alles dabei sein: Pkw, Fahrräder, Motorräder, Landmaschinen und sogar Flugzeuge.

Laut Veranstalter Thorsten Neumann sind bisher zehn historische Flugzeuge angemeldet worden. Darunter auch eine „Spornrad Cessna C185 Skywagon 2“. Damit habe der Besitzer bereits die Welt umrundet, sagt der Veranstalter. Rundflüge mit den Maschinen sind je nach Wetter und Verfügbarkeit (in manchen Fliegern werden Rundflüge schlicht nicht angeboten) vor Ort zu buchen.

Zutritt erhalten Gäste nur, wenn sie nachweislich vollständig geimpft, genesen oder getestet (Bürgertest, maximal 48 Stunden alt) sind. Stichprobenartig werde zusätzlich zur Legitimation ein Lichtbildausweis benötigt, teilt der Veranstalter mit. Für Kinder im schulpflichtigen Alter gelte der Schülerausweis als Testnachweis. Die grundsätzlichen Kontrollen erfolgen bei allen – egal ob Besucher, Fahrer oder Pilot. Die entsprechenden Unterlagen sind bereitzuhalten. Im Innenbereich gilt (außer am Sitzplatz) und in Warteschlangen (etwa vor der Gastronomie) eine Maskenpflicht.

Ab dem zwölften Lebensjahr erhebt der Veranstalter den „Corona-Taler“ genannten Eintrittspreis von einem Euro. Das solle zur anteiligen Deckung der Mehrkosten für die Hygiene- und Kontrollmaßnahmen dienen.

Übrigens: Eine Zweiradbörse findet am Sonntag nicht statt. Diese erfolgt stattdessen am Sonntag, 10. Oktober, anlässlich des „Oldtimer Zweirad Drive Ins“.

(capf)