„Letzte Hilfe“-Kurse in Mönchengladbach Wie Sterbende persönlich begleitet werden können

Erste-Hilfe-Kurse, in denen Handgriffe zu lebensrettenden Maßnahmen an einem Unfallort erlernt werden, besuchen die meisten Menschen schon im jungen Erwachsenenalter. Schließlich gibt es sonst keinen Führerschein. „Letzte Hilfe“-Kurse dagegen, bei denen gelehrt wird, lebensbedrohlich Erkrankten und Sterbenden in der letzten Lebensphase Erleichterung zu verschaffen und die Lebensqualität zu erhalten, sind weniger bekannt.