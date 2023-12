Protestaktion in Mönchengladbach Klima-Kleber der Letzten Generation blockieren die Kaldenkirchener Straße

Die Autos stauten sich am Freitagnachmittag, 8. Dezember, auf der Kaldenkirchener Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Grund dafür war nicht ein zu hohes Verkehrsaufkommen zur Feierabendzeit, sondern eine Aktion der Aktivistengruppe Letzte Generation. Einige Mitglieder klebten sich an der Ecke zum Schürenweg gegen 16.30 Uhr auf die Fahrbahn, andere hielten Plakate hoch, auf denen Sprüche standen wie „Weg von Fossil, hin zu gerecht“.