Buchvorstellung in Mönchengladbach Als ein Brot mehrere Millionen kostete

Wie diese Entwicklung in Mönchengladbach das Leben beeinflusste, zeigt die „Geschichtswerkstatt Mönchengladbach“ in ihrem neuen Buch. Am Mittwoch, 29. November, stellen die Herausgeber Karl Boland und Hans Schüring „100 Jahre Inflation in Mönchengladbach und Rheydt 1923“ vor. Zusammen mit den Autorinnen und Autoren werden sie in der Zentralbibliothek Mönchengladbach, Blücherstraße 6, im Gladbach-Kabinett (1. Etage) um 19.30 Uhr einige Beiträge vorstellen. Der Eintritt ist frei.