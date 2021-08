Literatur in Mönchengladbach : Shida Bazyars Wucht der Worte

Mönchengladbach Die Autorin las in Rheydt aus ihrem neuen Roman „Drei Kameradinnen“. Dabei stellte sie die mitreißende Welle von Worten unter Beweis.

Die ungeheure Sogwirkung von Worten – der konnten die Gäste der Lesung mit Shida Bazyar intensiv nachspüren. Am Donnerstagabend las die 1988 geborene Autorin Auszüge aus ihrem neuen Roman „Drei Kameradinnen“ vor und stellte die mitreißende Welle von Worten unter Beweis. Im Rahmen des 22. Literarischen Sommers war die im Hunsrück geborene Autorin zu Gast in der Stadtteilbibliothek Rheydt. Die Lesung wurde moderiert von Maren Jungclaus vom Literaturbüro Düsseldorf.

„Drei Kameradinnen“ ist der zweite Roman von Bazyar. Vor fünf Jahren brachte sie ihr Debut mit „Nachts ist es leise in Teheran“ heraus. Wie sie auf den Titel kam, erklärt Bazyar so: „Der hat einen literarischen Bezug zu Erich Maria Remarques Buch ‚Drei Kameraden’, das ich zufällig las. Eine wunderschöne Geschichte. Ursprünglich war es nur ein Arbeitstitel, aber am Ende ist er geblieben, weil er passte.“

Es geht um drei Freundinnen mit Migrationshintergrund, die sich anlässlich eines Festes in einer nur vage angedeuteten deutschen Stadt wiedertreffen. Aus der Perspektive einer der Frauen, Kasih, geschrieben, werden die Themen reflektiert, die sie in ihrem Alltag bewältigen müssen: Dazu gehören Identität und Fremdsein, die Erfahrung von und mit Rassismus, Sexismus und rechtem Terror. Der Text zeugt von Intelligenz und politischem Wissen, er scheint atemlos und wie in einem Guss geschrieben, er klingt wütend, kraftvoll, drängend und auch anklagend. „Man tritt Menschen immer auf den Schlips. Und ich will nicht schonen“, sagt Shida Bazyar.