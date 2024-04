Lesung in Mönchengladbach Wie wir uns heute erinnern

Brollik beschrieb Zadoffs Buch als Darstellung, wie an unterschiedlichen Orten der Welt der Kriege, Massaker und Unterdrückungssysteme gedacht werde, welche nationalen Debatten die Geschichte formten und wie diese den Diskurs prägten. Bei der Vorstellung der Autorin zitierte er sie mit den Worten „Vermutlich waren die Kämpfe um das Erinnern noch nie so dramatisch, so global, so existenziell wie heute“. Heinrichs hob den Wert der Erinnerungskultur hervor – auch aus dem Wunsch heraus, eine Wiederholung der Gräueltaten zu verhindern. Zadoff wertete Putins Liquidierung der zentralen Erinnerungsstätte Memorial als Versuch, den Überfall auf die Ukraine durch eine falsche Geschichtserzählung zu rechtfertigen. Die Historikerin zeigte sich überzeugt, Erinnerungen an nationalsozialistische Verbrechen seien zuallererst getragen worden von Überlebenden des Holocausts. Nach dem Krieg habe keiner die Erfahrungen der wirklichen Opfer hören wollen. Deutschland verdanke in der Aufarbeitung vieles einem internationalen Netz. Heute sei es wichtig zu fragen, wer die Erinnerungen in die Zukunft trage.