Vereine in Mönchengladbach Leo und Lions Club spenden für trauernde Kinder

Die Bewerbung um den Spendenzweck sei ihr wegen der benötigten Summe gewagt vorgekommen, gestand Conny Wolff. Die Koordinatorin des ambulanten Palliativ- und Hospizdienstes ist seit Jahren in der DRK-Kindertrauergruppe tätig. Das DRK bietet schon lange in Zusammenarbeit mit der Sozialpädagogin Waltraud Aengenvoort „Trauerbegleitung für Kinder“ an. Dabei treffen Jungen und Mädchen zwischen sieben und 13 Jahren unter professioneller Begleitung auf „Schicksalsgefährten“. Nach Vorgesprächen mit Bezugspersonen und Kindern finden zehn Begegnungen statt. „Es ist wichtig, Anfang und Ende vorzugeben und nicht in eine Endlosschleife zu gehen. Der Segelausflug ist ein besonderes Projekt.Dabei sollen sich die Kinder neu erfahren und nach schwerer Zeit Neues zutrauen“, sagte Wolff. „Ohne Spende könnten wir die wunderbare Idee nicht realisieren,“ hob Kreisgeschäftsführer Mike Boochs hervor. Die für den Spätsommer geplante Reise auf dem Schiff „Alliantie“ wird von ausgebildeten Pädagogen begleitet. Das Schiff bietet Platz für acht bis neun Familien mit jeweils zwei bis vier Kindern. Neben gemeinsamen Unternehmungen, Spielen und Singen soll jeder Zeit für sich haben.