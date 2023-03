Kardiologe aus Mönchengladbach Jürgen vom Dahl möchte im Ruhestand Reisen und Rudern

Auch in der Therapie von Herzpatienten habe sich einiges getan: „Heute wird nach den inzwischen viel moderneren Erstversorgungsmöglichkeiten in der Akutphase viel früher an der Mobilisierung des Patienten gearbeitet. Man weiß heute, dass die früher verordnete und für richtig gehaltene Ruhe nicht optimal war.“ Auf Patientenseite beklagt vom Dahl die „Dr.-Google-Problematik“. Der Arzt benötigt heute wesentlich mehr Zeit für Gespräche, was auch richtig ist, aber sehr häufig eben auch für unnötige Diskussionen.“ Seinen Job würde vom Dahl jederzeit wieder machen: „Zum Medizinstudium kann ich nur raten, denn die Vielfalt der späteren beruflichen Möglichkeiten ist sehr groß und reicht vom Journalisten über Wissenschaft bis zur Versicherung und Hausarzt.“ Mit seiner Frau wohnt der gebürtige Bielefelder in Mönchengladbach, und das soll auch so bleiben. Im Ruhestand möchte er reisen, gerne auch im Wohnmobil. Und: Er möchte mehr Sport treiben, „bevorzugt Laufen und Rudern“.