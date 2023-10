Unterricht in Mönchengladbach An welchen Grundschulen es zu wenige Lehrer gibt

Der Fachkräftemangel ist auch in Schulen zu spüren. Und das ist schon ziemlich lange so. 2008 sorgte ein Baby-Boom bei Mönchengladbachs Grundschullehrerinnen für Unterrichtsausfall, 2012 verabschiedeten sich viele Lehrerinnen und Lehrer in den vorzeitigen Ruhestand. Und jetzt sorgen steigende Schülerzahlen für eine ungünstige Lehrer-Versorgung und volle Klassen. Außerdem: Die Pädagogen aus den Babyboomer-Jahrgängen kommen ins Pensionsalter. Bereits im Juni hatte NRW-Schulministerin Dorothee Feller verkündet, dass an den knapp 5000 öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen derzeit Personal im Umfang von mehr als 6700 Lehrerstellen fehlt.