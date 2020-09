Unterricht in Mönchengladbach : Lehrer kritisieren Arbeitsbedingungen an Schulen

Lehrer kritisieren Arbeitsbedingungen an Schulen

Unterricht in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Gewerkschaften bemängeln, die Corona-Pandemie habe länger herrschende Missstände offen gelegt. Es gebe unter anderem Personalmangel und zu wenig Räume.

Lehrermangel, fehlende Digitalisierung, Raumnot, Sanierungsstau: Die Stadtverbände des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) und der Gewerkschaft Erziehung & Wissenschaft (GEW) haben die Zustände an den Schulen der Stadt kritisiert. Das, so GEW-Vorsitzende Ruth Reinartz, gebe es schon sehr lange, es trete aber aufgrund der Corona-Pandemie jetzt deutlicher hervor. „Hinzu kommen Themen wie Home Schooling, Hygiene- und Abstandsregelungen“, sagt Reinartz, die Lehrerin an der Hauptschule Kirschhecke ist.