Nach dem Urteil im Emily-Prozess Lehrer fordern mehr Rechtssicherheit bei Klassenfahrten

Unabhängig von dem tragischen Fall und von Klassenfahrten im Allgemeinen, sagt Ruth Reinartz: Ein Risiko und damit eine Gefährdung kann es überall geben. Das gelte nicht nur für Klassenfahrten. Das sei auch in Schulen und im ganzen Leben so. Mittlerweile komme es oft vor, dass es kaum noch leistbar sei, was in Schule alles verlangt werde. „Nicht selten müssen wir ad hoc zwei Klassen gleichzeitig unterrichten, weil eine Lehrkraft plötzlich krank geworden ist und wir die Kinder nicht einfach nach Hause schicken können.“ Als Lehrerin und Lehrer erlebt man nicht nur Situationen, in denen man sagen könnte: „Da habe ich alles im Griff.“