Fußbekleidung in Mönchengladbach Leguano eröffnet Geschäft für Barfußschuhe

Mit der ersten Woche ist Birgit Thomalla sehr zufrieden. Viele Menschen sind gekommen, um sich in dem neuen Laden umzusehen. Es scheint, als wolle Mönchengladbach in Zukunft barfuß durch das Leben gehen – oder doch zumindest in Barfußschuhen. Der Hersteller Leguano hat seinen Flagship-Store für Nordrhein-Westfalen an der Hindenburgstraße eröffnet. Obwohl nur ein gelbes Banner darauf hinweist, was hinter den Glastüren zu finden ist, ist das Interesse schon sehr groß. Das Schild über dem Eingang wird in einigen Tagen montiert.