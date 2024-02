Nach Beschwerde in Mönchengladbach LEG-Mieter haben nach drei Monaten wieder heißes Wasser

Als die Holocaust-Überlebenden Naum (86) und Polina Kheemer (84) am 1. November 2023 in ihre neue Wohnung einziehen, sind sie voller Vorfreude. Erdgeschoss statt wie bislang sechste Etage, ein Zimmer mehr als vorher. Doch müssen sie gleich feststellen, dass sie kein warmes Wasser haben. Außerdem funktionieren die Heizkörper in Bad und Diele nicht.