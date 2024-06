Neue Konzepte für Mönchengladbach „Alle wollen belebte Innenstädte, aber nicht jeder möchte etwas dafür tun“

Michel Hontoy Ich sehe an beiden Standorten schöne Dinge und Ecken. Ich mag im Minto die Manufaktur, ich liebe den Markt in Rheydt, ich liebe bestimmte Geschäfte, in denen ich Spezialitäten kaufe. Aber ich sehe natürlich auch die Leerstände, die Obdachlosen, ich sehe die Händler und ihre Ladenkonzepte. Natürlich würde ich mir wünschen, dass die Städte blühende, großartige, belebte, einzigartige Städte sind, in denen das gesamte Umfeld wahnsinnig gerne Zeit verbringt. Dann überlege ich, was wir dafür tun können.