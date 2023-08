Polizeieinsatz in Mönchengladbach Leblose Person am Gymnasium Huma gefunden

An der Abteistraße in Mönchengladbach läuft zurzeit ein Polizeieinsatz: Am Stiftisch Humanistischen Gymnasium wurde am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr eine leblose Person gefunden. Wie ein Polizeisprecher sagte, sei die genaue Todesursache des in der Nacht beziehungsweise in den frühen Morgenstunden verstorbenen Mannes noch nicht geklärt, nach aktuellem Ermittlungsstand sei jedoch nicht von einem Fremdverschulden auszugehen.