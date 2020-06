Wahlkampf auf Abstand : Lebhafter Web-Talk mit OB-Kandidat

Mönchengladbach Es war die erste Online-Gesprächsrunde, zu der der SPD-Oberbürgermeisterkandidat Felix Heinrichs eingeladen hatte. in einem Konferenzraum beantwortete er Fragen der Mönchengladbacher.

Einsam sitzt Felix Heinrichs im großen Konferenzraum der SPD-Fraktion – den Computer auf einem Holzkästchen mit Teebeuteln platziert. Das dient ihm nun für 65 Minuten als provisorisches Rednerpult. Leidenschaftlich diskutiert der OB-Kandidat mit mehr als 30 Menschen, was kein Widerspruch ist: Sie sitzen weit entfernt zu Hause oder im Büro ebenfalls am Bildschirm – Wahlkampf in Zeiten der Pandemie.

„In Gladbach geht was“, ist die Botschaft des SPD-Fraktionschefs. „Wir müssen den Blick verändern: Das ist eine Stadt, die kann was und die will was. Junge Leute sagen mir, du kannst in Mönchengladbach eben deshalb etwas anfangen, weil es so unfertig ist.“ Es gelte, positive Beispiele zu stärken, die vielen tausend Studierenden der Hochschule anschließend in der Stadt zu halten und dringend deutlich mehr für die Bildung zu tun. „Mut“ ist ein Wort, das der Kandidat an diesem Abend häufig verwendet: „Viele gute Ideen brauchen einen engagierten Partner im Rathaus, um Realität zu werden. Mir ist die Politik in Mönchengladbach zu langsam.“